Tiger-Weibchen Elena tot in Anlage gefunden

Schock im Zoo Zürich: Tierpfleger haben das Tigerweibchen Elena am Mittwochmorgen tot in der Anlage gefunden. «Wir sind sehr traurig, Elena war lange bei uns und der Tod kommt für uns sehr überraschend», sagt Zoo-Direktor Alex Rübel. Für die Tierpfleger sei das Tigerweibchen schon fast Teil der Familie gewesen.

«Aber es ist halt so, dass man auch in der Natur mit dem Tod leben muss und sich nicht nur über Geburten freuen kann», so Rübel. Zudem sei das Alter von 14,5 Jahren durchaus gut. «Solche Tiger können auch bis 18 Jahre alt werden, aber Elenas ehemaliger Partner Coto starb beispielsweise auch mit 14 Jahren.»

«Langfristig hätten wir gerne wieder ein Tiger-Weibchen»

Die genaue Todesursache ist noch unklar und wird abgeklärt. «Wir haben in den letzten 10 Tagen bereits bemerkt, dass Elena teilweise etwas angeschlagen wirkte – sie stand deshalb unter tierärztlichen Kontrolle», sagt der Zoo-Direktor. Es sei auch zu kleineren Auseinandersetzungen mit dem Männchen Sayan gekommen. «Grössere Streitereien, die mit dem Tod zu tun haben könnten, haben wir aber nicht beobachtet», so Rübel.

Langfristig will man sich laut dem Zoo-Direktor wieder um ein Tiger-Weibchen bemühen. «Sayan kommt aktuell auch alleine gut klar, aber wir hätten gerne in Zukunft wieder ein Pärchen im Zoo Zürich, das für Nachwuchs sorgen könnte.»



Aufnahmen vom Tigerpaar Elena und Sayan.

Elena kam 2010 aus München nach Zürich

Tiger-Weibchen Elena kam 2010 aus dem Tierpark Hellabrunn in München nach Zürich. Zusammen mit Coto brachte sie 2011 vier Junge zur Welt, wovon drei überlebten. Anschliessend setzten die Tierärzte bei ihr viermal ein Hormonimplantat ein, um die weitere Zucht zu unterbrechen. Dies, weil ihre Gene im Europäischen Erhaltungszuchtprogramm überrepräsentiert waren und für einen möglichen Nachwuchs kein guter Platz in einem anderen Zoo gefunden worden wäre.

Diese Situation änderte sich, als im Frühjahr 2018 der Tiger Sayan aus dem französischen Parc des Félins nach Zürich kam. Vom Europäischen Erhaltungszuchtprogramm bekam man grünes Licht, nochmals mit der alternden Elena zu züchten. Die beiden Tiger haben sich schnell aneinander gewöhnt. Im Juli dieses Jahres zeigte Elena dann Anzeichen einer Rolligkeit. Sayan war aber nicht interessiert und es konnten auch keine Paarungen beobachtet werden.

Bis zu 300 Kilogramm schwer

Der Amur- oder Sibirische Tiger ist der grösste Vertreter der Tiger. Männchen erreichen mit 180 bis gegen 300 Kilogramm ein stattliches Gewicht. In den 1940er-Jahren sank der Bestand der Amurtiger in der Wildnis auf rund 40 Tiere. Nur dank strenger Schutzmassnahmen hat sich der Bestand wieder erholt und wird gegenwärtig auf etwa 500 Tiere geschätzt.

Eine traurige Nachricht: in der Nacht auf heute ist unsere Amurtigerin Elena unerwartet verstorben. Die genaue Todesursache wird im Pathologischen Institut der Veterinärmedizinischen Fakultät Vetsuisse der Uni Zürich untersucht. Mehr unter: https://t.co/5UGnTjVzdR pic.twitter.com/Fgrl3bdNqA — Zoo Zürich (@zoozuerich) 5. September 2018

(wed)