Töfffahrer fährt in Soldatin (20) und flüchtet

Die Kollision ereignete sich am Mittwoch, 19. Juni 2019, etwa um 23.30 Uhr auf der Zentralstrasse in Wohlen. Die 20-jährige Soldatin überquerte die Strasse auf dem Fussgängerstreifen beim Gasthof Rössli, als sich vom Zentrum her der Motorradfahrer näherte. Dieser prallte in der Folge gegen die junge Frau, worauf beide zu Fall kamen.

Anstelle sich um die am Boden liegende Armeeangehörige zu kümmern, stellte der Motorradfahrer seine Maschine auf uns fuhr in Richtung Bremgarten davon. Die Soldatin kehrte zu ihrer Einheit zurück und meldete sich beim Truppenarzt. Dieser brachte sie danach ins Spital, wo neben Prellungen und Schürfungen auch eine Hirnerschütterung festgestellt wurde. Am Donnerstagmorgen wurde der Unfall dann schliesslich auch der Kantonspolizei Aargau gemeldet.

Die Mobile Polizei in Schafisheim (Telefon 062 886 88 88) sucht den Fahrer einer schwarzen Kawasaki. Diese dürfte auf der rechten Seite beschädigt sein. Zudem werden Augenzeugen gesucht.



