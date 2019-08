Töfffahrer prallt in zwei Autos – schwer verletzt

Ein Motorradlenker hat sich am Dienstagabend in Bülach schwere Verletzungen zugezogen. Kurz nach 18 Uhr fuhr der 45-jährige Mann mit seinem Motorrad auf der Schaffhauserstrasse in Richtung Glattfelden ZH. Ungefähr 400 Meter nach Autobahnende prallte er mit seinem Zweirad aus bislang unbekannten Gründen gegen das vor ihm fahrende Auto.

Durch den Aufprall geriet der Motorradfahrer mit seinem Fahrzeug anschliessend auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Personenwagen, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Töfffahrer mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen.

Strasse drei Stunden gesperrt

Die genaue Unfallursache ist noch nicht geklärt. Die Ermittlungen laufen. Wegen des Unfalls musste die Schaffhauserstrasse während rund drei Stunden beidseitig gesperrt werden. Neben Kantonspolizei Zürich und Staatsanwaltschaft standen die Stadtpolizei Bülach, der Verkehrszug der Stützpunktfeuerwehr Bülach, der Rettungsdienst des Spitals Bülach sowie ein Rettungshelikopter der Rega im Einsatz.

(tam)