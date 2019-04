Töfffahrer (28) rast mit 111 statt 50 km/h

Die Kantonspolizei Zürich hat am Samstagabend an der Albisstrasse in Langnau am Albis eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt und dabei einen Motorradlenker mit massiv überhöhter Geschwindigkeit angehalten.

Er war gemäss einer Mitteilung vom Montag mit 111 km/h unterwegs. Erlaubt wären maximal 50 km/h gewesen. Dem 28-jährigen Italiener wurde der Führerausweis auf der Stelle abgenommen. Wegen eines Raserdeliktes wird er bei der zuständigen Staatsanwaltschaft angezeigt, heisst es weiter. Sein Motorrad wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft einstweilen sichergestellt.

(som)