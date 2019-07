Touristin fällt auf Trottoir und muss 250 Fr. bezahlen

Die Velofahrt durch die Stadt Zürich mit ihrem Freund A. W. endete für H. G.* am 29. Juni im Spital. «Wahrscheinlich wegen der Hitze verlor sie das Bewusstsein und stürzte mit dem Velo», sagt W. Sie sei mit dem Kopf auf dem Trottoir aufgeschlagen. Er habe sofort die Ambulanz alarmiert, G. sei sofort ins Spital gebracht worden. H. G. erinnert sich nicht mehr an den Unfall. «Ich weiss nicht, was vorher passierte. Klar ist mir nur, dass ich ganz plötzlich vom Velo gefallen sein musste», sagt die Studentin aus Ungarn, die zurzeit ihren Freund in Zürich besucht.

«Weil ich Touristin bin, musste ich sofort zahlen»

G. konnte das Spital nach kurzer Zeit wieder verlassen. Doch am Tag darauf folgte der nächste Schock: «Die Zürcher Stadtpolizei rief mich an und bat mich, auf der Wache vorbeizukommen», sagt die 20-Jährige. Der Polizist habe ihr darauf eine Busse von 250 Franken ausgestellt. «Der Grund war, dass ich durch den Sturz aufs Trottoir hätte Fussgänger verletzen können.» Da sie Touristin sei, habe sie sofort bezahlen müssen.

Fehlverhalten oder Unfall?

«Ich verstehe nicht, warum ich eine Busse bezahlen muss. Ich fuhr ja nicht unvorsichtig oder nahm den Unfall in Kauf», sagt G. Die Stadtpolizei Zürich bestätigt den Vorfall. Beim erwähnten Betrag habe es sich jedoch nicht um eine Busse, sondern um ein Bussendepositum gehandelt, präzisiert Mediensprecher Michael Walker. «Die Polizei sammelt belastende und entlastende Fakten und rapportiert dann zuhanden des Stadtrichteramts Zürich.» Es obliege dann dem Stadtrichteramt, über die Schuldfrage und das Bussendepositum zu entscheiden.

Laut Tino Göhler, Abteilungsleiter Stab beim Stadtrichteramt Zürich, wird das Bussendepositum zur Deckung allfälliger Verfahrenskosten oder der Belangbarkeit vorbehaltlich eingezogen. «Dieses ist zulässig, wenn die Gefahr besteht, dass die Eintreibung der Busse und der Verfahrenskosten im Falle einer Verurteilung scheitern könnten», sagt Göhler. Falle der Tatverdacht und dementsprechend ein Verurteilung jedoch weg, werde das Depositum zurückerstattet. «Das Depositum wird nicht nur bei Touristen erhoben, sondern bei jeder beschuldigten Person – also auch Schweizer Staatsbürgern.»

Gegenwärtig könne das Stadtrichteramt keine Aussagen zum aktuellen Fall machen. Der Fall könne erst nach dem Erhalt des Rapports von Seiten der Stadtpolizei Zürich beurteilt werden.

