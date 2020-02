Tramgäste müssen wegen Pizzalieferung warten

Ein Ehepaar sass am Mittwoch gegen 20 Uhr beim Abendessen in seiner Wohnung an der Hönggerstrasse in Zürich, als es mehrmals das Klingeln eines Trams hörte. Der Blick aus dem Fenster bot ihnen Sicht auf eine kuriose Szene: Ein Mann hatte sein Auto zu nahe an den Gleisen geparkt, sodass das Tram der Linie 13 nicht mehr passieren konnte. Laut dem Leser-Reporter handelte es sich um einen Pizzaboten, der gerade dabei war, Essen auszuliefern. Nachdem der Bote das Hupen wahrgenommen hatte, rannte er zu seinem Auto, warf die Wärmebox in den Kofferraum und stellte sein Fahrzeug um.

Oliver Obergfell, Sprecher der Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ), bestätigt den Zwischenfall. Folgen habe die Blockierung in diesem Fall aber nicht gehabt: «Die Gleise waren während lediglich 30 Sekunden versperrt. Streckenblockierungen können sich mehrmals täglich ereignen», sagt Obergfell. Wenn Tram oder Bus in absehbarer Zeit weiterfahren können, müssen keine weiteren Massnahmen eingeleitet werden. «Ist aber absehbar, dass die Durchfahrt länger blockiert bleibt, werden die betroffenen Linien umgeleitet und je nach Situation ein Serviceleiter oder die Polizei aufgeboten. Jeder Fall muss aber individuell beurteilt werden», erklärt Obergfell. Im Jahr 2019 kam es zu insgesamt 369 registrierten Streckenblockierungen bei Tram und Bus. Wird der Lenker des versperrenden Fahrzeugs nicht gefunden, kann die Polizei veranlassen, dass das Fahrzeug abgeschleppt wird.

120 Franken Busse

Besonders kritische Orte sind laut Obergfell das Triemlispital und die Sihlcity: «Dort kommt es öfter vor, dass Lenker vor dem Spital parkieren oder Lastwagen vor der Sihlcity anhalten, um Waren auszuliefern, und so den öffentlichen Verkehr behindern.» Die Falschparkierer werden von der Polizei zur Kasse gebeten: «Es kommt zu einer Ordnungsbusse von 120 Franken», sagt Michael Walker, Sprecher der Stadtpolizei Zürich. Falls das Fahrzeug abgeschleppt wird, muss der Lenker zusätzlich auch die Kosten dafür übernehmen.

Die Verkehrsbetriebe Zürich verrechnen für ihren Betriebsaufwand keine Gebühr. Anders ist das in St. Gallen: Wer dort die Durchfahrt für die Appenzeller Bahnen blockiert, bekommt eine Gebühr von 20 Franken verrechnet – für jede einzelne Minute, die sich die Bahn verspätet.

(viv)