Tram gerät an Haltestelle in Brand

Kurz nach 18 Uhr am Montagabend ist in Zürich Schwamendingen an einer Haltestelle ein Tram in Brand geraten. Die Stadtpolizei Zürich bestätigte auf Anfrage von 20 Minuten einen Einsatz vor Ort. Mehr Informationen habe man zurzeit noch nicht.

Ein Leserreporter sagte, er habe das Tram abfahren sehen und dabei die Flammen bemerkt. Der Chauffeur habe den vorderen Wagen abgekoppelt gehabt.



(Video: Leserreporter)

Update folgt.

