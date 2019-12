Tramstrecke nach schwerem Unfall gesperrt

Am Freitagmorgen kam es an der Limmatstrasse in Zürich zu einem Unfall mit einem Tram. Die Strecke zwischen dem Bahnhofquai und Escher-Wyss-Platz ist für den Trambetrieb der Linien 4/6/13 in beiden Richtungen gesperrt.



Wie Marco Cortesi, Medienchef der Stadtpolizei Zürich auf Anfrage bestätigt, wurde ein Fussgänger verletzt. Der Unfallhergang wird derzeit abgeklärt. Nach Informationen von 20 Minuten erlitt die Person schwere Kopfverletzungen.

Wie lange der Trambetrieb eingeschränkt bleibt, ist noch unklar.

Zwischen Bahnhofquai/HB und Escher-Wyss-Platz sind Busse im Einsatz, es ist jedoch mit Wartezeiten zu rechnen.

