Verletzte nach Tramcrash in kritischem Zustand

Ein Tram ist heute morgen in Zürich um 10.30 Uhr in der Gegend Hubertus entgleist und in einen Lastwagen gekracht.

Ein Augenzeuge berichtet von einem Grossaufgebot. Viele Polizisten, die Feuerwehr und mehrere Sanitätswagen sind vor Ort. «Viele Menschen weinen und es herrscht ein Durcheinander», sagt er. Laut der Stadtpolizei gibt es mehrere Verletzte.

Ein weitere Augenzeuge berichtet: «Ich habe nur einen lauten Knall gehört.» Es seien mehr als sechs Polizeiautos und rund fünf Krankenwagen vor Ort. Der Lastwagen sei zwischen Wand und Tram eingeklemmt worden und konnte sich nicht mehr bewegen. «Die Menschen im Tram sind geschockt und auch verletzt.»

Wie ein Sprecher gegenüber Keystone-SDA weiter sagte, ist der Vorfall «ziemlich gravierend». Er sprach von zwölf Verletzten, teilweise seien sie in «kritischem Zustand».

(maz)