Trampilot tritt nach Kollision gegen Porsche

Beim Bahnhof Enge in Zürich sind am Donnerstagmorgen ein silberner Porsche und ein Tram der Linie 5 kollidiert. Eine Leser-Reporterin hat den Unfall aus nächster Nähe beobachtet. «Ich fuhr hinter dem Porsche, als dieser abbog. Dann kam es zum Crash.» Der Lenker habe wohl das Tram übersehen, das von hinten heranfuhr.

Doch was nach der Kollision geschah, erstaunte die Leser-Reporterin: «Der Trampilot schien sehr sauer zu sein über das, was passiert war. Er hat einfach gegen den Porsche getreten, danach hatte das Auto am Heck eine Beule und einen Kratzer.» Ein Video des Vorfalls bestätigt diesen Tritt. «Da ich selber Porsche-Fahrerin bin, hat mir das sehr wehgetan», so die Leserin.

Der Fahrer des Unfallautos habe aber wohl nichts davon mitbekommen – er habe nicht aussteigen können, da die Fahrertür beim Porsche eingedrückt gewesen war. «Es ist vermutlich ein grosser Schaden entstanden.»

VBZ klärt den Vorfall ab

Bei der Stadtpolizei Zürich bestätigt man eine Kollision mit Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Ursache und Hergang der Kollision werden nun abgeklärt: «Das Video des Trampiloten wird in den Rapport einfliessen.» Die Strecke war für mehrere Stunden gesperrt. Bei den Verkehrsbetrieben Zürich (VBZ) will man sich zum Vorfall noch nicht äussern, wie eine Sprecherin auf Anfrage sagt: «Die Abklärungen laufen noch.»

Duri Beer von der Gewerkschaft des Personals öffentlicher Dienste (VPOD) hatte keine Kenntnis von diesem Vorfall: «Aufgrund der kurzen Videosequenz ist es schwierig, über den Vorfall zu urteilen.» Die VBZ müsse diesen Sachverhalt und die Umstände nun genau abklären und mit der Polizei zusammenarbeiten. «Grundsätzlich werfen die Bilder einige Fragen auf», sagt Beer. Natürlich sei man in einer Unfallsituation emotional und je nach Fall auch sehr verärgert – «aber dann muss man sich im Griff haben».



