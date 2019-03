«Trampilot riet mir, mein Kind zu ohrfeigen»

Die 25-jährige Mutter X. G.* war kürzlich mit ihrem quengelnden Sohn (3) im 13er-Tram in Richtung Frankental unterwegs. «Er hat toibelet und wollte damit nicht aufhören – wie es in solchen Fällen so ist», sagt die Zürcherin.

Plötzlich sei der Trampilot wie eine Furie aus seiner Kabine gekommen, habe seine Tür zugeknallt und sei auf sie zugekommen.

«Das ging zu weit»

Zuerst habe er sie zum Aussteigen aufgefordert. «Dann sagte er, dass ich meinem ‹Saugofen› eins an die Ohren geben soll.» Sie verstehe ja, dass es für den Chauffeur störend sei, wenn ein Kind so laut ist. Dennoch findet sie: «Das ging zu weit.»

Trotz der Aufforderung blieb sie sitzen und stieg erst an der Endhaltestelle Frankental aus und meldete sich umgehend beim Kundendienst. «Dort wurde ich vertröstet. Sie sagten, dass es einer von vielen Fällen sei.» Eine Entschuldigung habe sie auch fast eine Woche später noch nicht erhalten.

VBZ bestätigen den Vorfall

Die Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich (VBZ) bestätigen einen Vorfall mit einer Frau und einem weinenden Kind. Eine entsprechende Meldung der Mutter sei beim Kundendienst eingegangen.

«Der von ihr geschilderte Ablauf widerspricht allerdings dem Sachverhalt, wie er von unserem Fahrdienstmitarbeitenden geschildert wurde», sagt Sprecherin Elina Fleischmann. Aus Persönlichkeitsschutz will die VBZ den Fall nicht öffentlich kommentieren.

Bei Bedarf Gespräch suchen

Laute Auseinandersetzungen im Fahrgastraum seien grundsätzlich unangenehm. «Sie stören unsere Kundinnen und Kunden, können aber auch Beunruhigung beim Fahrpersonal auslösen», so Fleischmann.

Mitarbeiter im Fahrdienst seien in solchen Fällen angehalten, bei Bedarf ein korrektes Gespräch zu suchen oder sich allenfalls bei der Leitstelle zu melden. «Sie werden regelmässig geschult, wie sie sich in schwierigen Situationen zu verhalten haben.»

Schreiende Kinder eher Ausnahme

Bei der Gewerkschaft VPOD Zürich kann man sich nicht vorstellen, dass sich der Vorfall – wie von der Mutter beschrieben – ereignet hat: «Chauffeure und Trampiloten sind Profis. Sie können damit umgehen», sagt Sprecher Duri Beer.

Bei solch schwerwiegenden Vorwürfen müsse man sowieso den Sachverhalt genau klären und die Sicht des Chauffeurs miteinbeziehen: «Immerhin steht sein Ruf auf dem Spiel.»

Zudem seien schreiende Kinder eher die Ausnahme und bisher nicht als problematische Passagiere identifiziert worden. Eine grössere Herausforderung als quengelnde Kinder wäre der dichte Verkehr in der Stadt: «Wegen den vielen Fussgängern, Velos, Autos, Lastwagen und Baustellen lastet vor allem zu Stosszeiten ein grosser Druck auf den Chauffeuren.»

*Name der Redaktion bekannt

