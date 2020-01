Aargauerin gewann 184 Mio Fr und arbeitet weiter

Er war der grösste Gewinn der Schweizer Euro-Millions-Geschichte, der zehntgrösste Europas: Am 2. Oktober sahnte eine Frau aus dem Aargau 184 Millionen Franken ab. Gegenüber der «Aargauer Zeitung» erzählte die Frau, die offenbar aus einfachen Verhältnissen stammt, vor wenigen Monaten, dass sie nicht in eine Steueroase in einem anderen Kanton ziehen möchte. «Ich will hierbleiben», sagte sie damals. Auch hatte sie vor, ihr Leben so weiterzuleben wie bisher.

Umfrage Würden Sie trotz 184-Mio.-Gewinn noch arbeiten? Bestimmt nicht.

Ja, aber etwas völlig anderes.

Ja, aber nur noch Teilzeit.

Ich würde mich selbstständig machen.

Ja.

Nun ist klar: Diese Aussage hat die Frau ernst gemeint. Wie der «Blick» schreibt, soll die 48-Jährige noch immer im gleichen Dorf wie damals leben – und weiterhin als Serviertochter in einem Restaurant im Kanton Aargau arbeiten. «Ach, ich lebe ganz normal weiter und arbeite immer noch drei Tage in der Woche», erzählt sie der Zeitung.

Die Frau sei mit einem Deutschen verheiratet, habe keine Kinder und würde noch immer in einer Mietwohnung wohnen. Immerhin: Der Bau eines eigenen Hauses sei bereits in die Wege geleitet. Und sie habe sich und ihrem Mann je einen BMW gekauft. Ansonsten habe sie «eigentlich kein Geld ausgegeben oder verteilt».

(rab)