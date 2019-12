Turnhalle brennt mitten in der Nacht ab

Mitten in der Nacht musste in Holderbank AG die Polizei ausrücken. Der Grund: Eine in Flammen stehende Turnhalle. Aline Rey, Mediensprecherin der Kantonspolizei Aargau, bestätigt den Vorfall: «Um 2.40 Uhr hat uns eine Anwohnerin gemeldet, sie höre ein Knistern. Daraufhin haben wir die Feuerwehr aufgeboten und vor Ort festgestellt, dass die Turnhalle brennt», so Rey.

Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt. Verletzt wurde niemand.

(rab)