Das taugt Uber Eats in der Stadt Zürich

Die Stadt Zürich hat einen neuen Player im Food-Delivery-Markt: Am Mittwochmorgen ging Uber Eats an den Start. Nutzer in Zürich können so täglich von 11 bis 23 Uhr und am Freitag und Samstag bis Mitternacht ihr Essen per App oder Website bestellen und dorthin liefern lassen, wo sie sich gerade befinden. «Aktuell beinhaltet das Liefergebiet den Grossteil von den Kreisen 1 bis 5 sowie Teile von 8 und 6», so Uber-Sprecherin Luisa Elster. Bereits in den nächsten Wochen sollen mehr Partner im gesamten Stadtgebiet hinzukommen.

Die Bestellung in der Uber-Eats-App ist selbsterklärend, im Gegensatz zu den meisten Konkurrenten gibt es keine Mindestbestellung und die Liefergebühr beträgt bei jedem der aktuell 50 Partner-Restaurants 4.90 Franken. Die Kuriere liefern das Essen mit dem Velo oder dem Roller. «Wenn eine Bestellung zur Abholung vermittelt wird, wird diese über die App jenen Kurieren angeboten, die sich in der Nähe des Restaurants befinden. Diese können dann frei entscheiden, ob sie den Auftrag zur Auslieferung annehmen oder ablehnen wollen – ähnlich wie beim Fahrdienst», so Elster. Die durchschnittliche Lieferzeit soll unter 30 Minuten liegen.

20 Minuten hat den Test gemacht und am Mittwochmittag zwischen 12 und 13 Uhr bei vier Restaurants Essen über Uber Eats bestellt. Das Ergebnis:

Burger und Chicken Nuggets von McDonald's

Angegebene Lieferzeit: 10 bis 20 MinutenEffektive Lieferzeit: 12 MinutenBestellung: Cheeseburger-Royal-Menü mit Pommes frites und Getränk, 6 Chicken Nuggets sowie ein McFlurry mit M&MsKosten: 24.40 FrankenLieferkosten: 4.90 FrankenZustand des Essens: Burger und Chicken Nuggets waren gut, der McFlurry immer noch überraschend kalt und essbar, die Pommes waren ungeniessbar und das Getränk leicht verwässert, da das ganze Eis geschmolzen war.

Sushi von Negishi

Angegebene Lieferzeit: 5 bis 15 MinutenEffektive Lieferzeit: 9 MinutenBestellung: «Himeji Castle Sushi»-ComboKosten: 24.50 FrankenLieferkosten: 4.90 FrankenZustand des Essens: Sushi war frisch und schmeckte gut.

Salat von Dean & David

Angegebene Lieferzeit: 20 bis 30 MinutenEffektive Lieferzeit: 22 MinutenBestellung: Salat Chicken Vitality und ein Sunrise SmoothieKosten: 34.80 FrankenLieferkosten: 4.90 FrankenZustand des Essens: Salat war geschmacklich gut, wirkte immer noch frisch, da die Salatsauce separat geliefert wird. Der Deckel der Schüssel müsste besser befestigt oder angeklebt werden.

Tamilisch von Cima

Angegebene Lieferzeit: 10 bis 20 MinutenEffektive Lieferzeit: 17 MinutenBestellung: Lamm-Kottu-Rotti, ein Samosa und ein Mango-Saft.Kosten: 26.50 FrankenLieferkosten: 4.90 FrankenZustand des Essens: Grosse Portionen, das Essen war geschmacklich einwandfrei, immer noch heiss und gut verpackt.

(wed)