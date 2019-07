Uber Eats startet heute in Zürich – mit McDelivery

Es ist soweit: Ab Mittwoch ist die Food-Delivery App Uber Eats in Zürich aktiv. Nach dem Auftakt in Genf und Lausanne folge nun der langersehnte Start in der Deutschschweiz, heisst es in einer Mitteilung. Nutzer in Zürich können so täglich von 11 bis 23 Uhr und am Freitag und Samstag bis Mitternacht ihre Essen per App oder Website bestellen und dorthin liefern lassen, wo sie sich gerade befinden.

Zum Start in Zürich arbeitet Uber Eats mit rund 50 lokalen Partner-Restaurants zusammen. Zu den Partnern gehören unter anderem Restaurants wie Sushi Shop, Holy Cow, Dean & David, Subway, Negishi, The Butcher, La Taqueria und Sala of Tokyo. In Zusammenarbeit mit sieben McDonald's Restaurants aus dem Zürcher Stadtzentrum wird Uber Eats auch den McDelivery Service erstmals in die Deutschschweiz bringen.

Durchschnittlich weniger als 30 Minuten

Das Liefergebiet umfasst derzeit zwar nur einen Grossteil der Zürcher Innenstadt. Im Laufe der nächsten Wochen ist laut Mitteilung jedoch eine weitere Ausweitung geplant. Die durchschnittliche Lieferzeit soll unter 30 Minuten liegen. Es besteht kein Mindestbestellwert und die Liefergebühr beträgt 4.90 Franken pro Bestellung. Nutzer von Uber können den gleichen Account verwenden.

(tam)