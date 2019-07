Zwei Männer bedrohen Passanten mit Pistole

Mit einer Pistole haben zwei Männer am Dienstag am Bahnhof Winterthur und in der angrenzenden Altstadt mehrere Passanten bedroht. Sie versuchten, deren Wertgegenstände an sich zu nehmen. Kurz vor 20 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Winterthur eine entsprechende Meldung ein.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Haben Sie den Vorfall am Bahnhof Winterthur beobachtet? Melden Sie sich bei uns per Whatsapp. Haben Sie den Vorfall am Bahnhof Winterthur beobachtet? Melden Sie sich bei uns per Whatsapp.

Unverzüglich rückten mehrere Patrouillen aus und nahmen das Signalement der Täter auf, die den Tatort bereits verlassen hatten, wie die Stadtpolizei mitteilt. Zur gleichen Zeit meldeten sich zwei Jugendliche auf der Polizeiwache und schilderten, dass sie kurz zuvor in der Nähe des Bahnhofs von zwei Unbekannten mit einer Waffe bedroht worden seien. Die Männer seien dann ohne Deliktsgut weggerannt.

Tatwaffe sichergestellt

Gemäss Beschreibung lag der Verdacht nahe, dass es sich um die gleichen Täter wie am Bahnhof handeln könnte, heisst es in der Mitteilung. Im Zuge der Nahbereichsfahndung sichtete eine Patrouille wenig später zwei tatverdächtige Personen in Winterthur-Wallrüti. Sie rannten nach dem Erblicken der Polizei weg.

Bereits nach wenigen Metern endete ihr Fluchtversuch. Sie wurden von den Polizisten eingeholt und verhaftet. Bei den mutmasslichen Tätern handelt es sich um einen 21-Jährigen und einen 22-Jährigen, beides Schweizer. Die Tatwaffe, eine Faustfeuerwaffe, konnte wenig später in der Nähe der Festnahmeörtlichkeit gefunden und sichergestellt werden. Die weitere Ermittlung und Fallbearbeitung hat die Kantonspolizei Zürich übernommen.

(tam)