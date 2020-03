Unbekannte flohen nach Einbruch mit dem Velo

Kurz nach 5 Uhr an Sonntagmorgen alarmierte ein Anwohner den Polizeinotruf. Er konnte beobachten, wie zwei unbekannte Personen zwei Schaufenster einer Bijouterie an der Landstrasse in Wettingen einschlugen.

Vor Ort stellte die Kapo Aargau fest, dass zwei Schaufenster eingeschlagen und daraus mehrere Uhren und Fingerringe gestohlen wurden. Der Deliktsbetrag beträgt mehrere zehntausend Franken. Zudem entstand grosser Sachschaden, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Zeugen gesucht

Wie der Melder beobachten konnte, sind die beiden mutmasslichen Einbrecher mit Velos in Richtung Zentralstrasse geflohen. Bei den Tätern dürfte es sich um zwei Personen handeln, die etwa 170 bis 180 Zentimer gross sind. Beide trugen dunkle Hosen und dunkle Kapuzenpullover. Das Tatwerkzeug ist unbekannt.

Bisher verlief die Fahndung nach den Tätern erfolglos. Die Ermittlungen laufen. Wer Hinweise zur Tat hat, wird gebeten diese an die mobile Polizei in Schafisheim zu melden (Tel. 062 886 88 88).

(jab)