Unbekannte reissen 500-Kilo-Automat aus Boden

«Vandalismus ist einfach ein No-go», schimpft Zugbegleiter D.G.* Er bemerkte am Sonntagabend, dass sich Unbekannte am Selecta-Automaten beim Bahnhof in Illnau ZH zu schaffen gemacht hatten. Der Automat war aus der Fassung gerissen und auf den Boden geworfen worden. «Möglicherweise haben sich mehrere Jugendliche an dem Automaten zu schaffen gemacht», so G. Der Zugbegleiter war so empört, dass er gemeinsam mit seinem Kollegen auch mehrere Passanten auf den demolierten Snack-Automaten ansprach: «Mehrere Personen sagten uns, dass der Automat bereits in der Nacht auf Sonntag zerstört worden sei.»

Umfrage Haben Sie schon etwas am Selecta gekauft? Ja, das mache ich ständig.

Ja, ab und an.

Ja, einmal.

Nein, bisher noch nie.

Ich weiss nicht.

Wie Carmen Surber, Mediensprecherin der Kantonspolizei Zürich, bestätigt, ging eine entsprechende Meldung ein: «Gegen 2.40 Uhr erhielten wir einen Anruf betreffend den demolierten Automaten.» Die Ermittlungen seien derzeit noch im Gang.

200 Automaten jährlich von Vandalismus betroffen

Patrizia von Gunten, Mediensprecherin von Selecta, geht nicht von einem Einzeltäter aus: «Es braucht sehr viel Kraft, um einen solchen Automaten zu heben. Daher glaube ich auch, dass mehrere Täter beteiligt waren.» Laut ihr wiegt der Selecta allein rund 500 Kilogramm.

Snack-Automaten sind immer wieder das Ziel von Vandalen. Insgesamt gebe es rund 3500 Selectas an öffentlichen Plätzen in der Schweiz. Laut von Gunten sind rund 200 Automaten jährlich von Vandalismus betroffen.

Nur selten geht es um die Lebensmittel

Wie 20 Minuten vergangenes Jahr in einer Statistik zeigte, werden bestimmte Automaten gleich mehrmals pro Jahr zerstört. Gemäss der Mediensprecherin stehen die am häufigsten demolierten Selectas in der Westschweiz. Platz eins bis drei gehen an die Automaten in den Bahnhöfen Satigny, Chambésy und La Plaine. Dicht gefolgt von Sulgen TG und Heerbrugg SG.

Warum die Snack-Automaten von Selecta regelmässig zerstört werden, weiss die Mediensprecherin nicht. «Das müsste man wohl die Täter fragen. Für uns sind solche Vandalenakte unverständlich.» Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen, sagte damals gegenüber 20 Minuten, dass es diverse Motive für die Zerstörung gebe. «Manche machen nur aus Frust die Automaten kaputt und andere gehen primär auf das Geld, das sich darin befindet.» Dies sei aber von Täter zu Täter verschieden, so Krüsi. Um die Lebensmittel gehe es den Tätern aber selten.

*Name der Redaktion bekannt

(juu)