Unbekannte schiessen auf Gemeindehaus

In der Nacht auf Donnerstag wurden auf das Gemeindehaus in Oberentfelden Schüsse abgegeben. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, bemerkte ein Angestellter am Morgen eine kaputte Eingangstür beim Gemeindegebäude.

Die Kantonspolizei Aargau rückte zur Tatbestandsaufnahme aus. Auf Anfrage von 20 Minuten hiess es am frühen Morgen: «Die Abklärungen laufen, ob es sich um einen Lausbubenstreich oder eine Attacke auf die Gemeinde handelt.»

Polizei sucht Zeugen

Später wurde klar: Ein Lausbubenstreich kann ausgeschlossen werden. Die Beamten stellten Projektile am Tatort sicher – es wurden Schüsse abgegeben. Die Hintergründe der Sachbeschädigung sind noch unbekannt.

Laut Roland Pfister, Sprecher der Kantonspolizei Aargau, wurden mutmasslich vier Schüsse abgegeben. Waffen wurden bisher keine sichergestellt.

Der Schaden dürfte insgesamt über 15'000 Franken betragen. Die Polizei sucht nach Zeugen und hat Ermittlungen aufgenommen.



(fss/vro)