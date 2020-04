Unbekannte schiessen und stehlen Damhirsche

Landwirt und Züchter Ruedi Wüthrich ist stolzer Besitzer einer Herde Damhirsche. Bis zum 4. April hatte der 72-Jährige 63 Tiere auf seinem Betrieb in Höri bei Bülach ZH. «Am Sonntagmittag, 5. April, haben wir bemerkt, dass etwas nicht stimmt», erzählt Wüthrich gegenüber der «Limmattaler Zeitung».

Wüthrich sei am Grillieren gewesen, als seine Hirsche plötzlich nervös im Gehege umherrannten. Dann sei er auf ein Muttertier, das gerade trächtig war, aufmerksam geworden. Beim näheren Betrachten habe er bemerkt, dass es einen Bauchschuss erlitten hatte. «Ein solcher Schuss muss dem Tier stundenlange schwere Qualen verursacht haben», sagt er. Er musste es erschiessen lassen. «Sie wäre sonst langsam und elendiglich eingegangen.»

Wie die Zeitung weiter schreibt, habe Wüthrich die Polizei verständigt und Anzeige erstattet.

Kadaver gestohlen

Der Züchter ist gerade dabei, den Betrieb seinem Nachfolger zu übergeben. Deshalb wurde die Herde kürzlich gezählt. Registriert wurden 63 Tiere. «Nach der Entsorgung des Damtiers fiel uns aber auf, dass wir nur noch 61 Tiere hatten.»

Daraufhin habe er angefangen den Zaun um das Gehege gründlich zu überprüfen. An einer Stelle fand er oben am rund zwei Meter hohen Zaun Damtier-Haare. Jemand müsse also noch ein zweites Tier geschossen und den Kadaver schliesslich über den Zaun gehievt haben. Auch diesen Fall habe er der Polizei gemeldet und Anzeige wegen Diebstahls erstattet.

Nachtsichtgerät und Schalldämpfer

Über die Täter kann der Züchter nur mutmassen. Er schliesst aber aus, dass der Schütze ein Jäger ist: «Ein Jäger macht so etwas nicht, sonst müsste man ihm sofort die Lizenz entziehen.» Auch, dass eines der Tiere von einem Bauchschuss getroffen wurde, spreche gegen einen Jäger.

Die Täter seien gut vorbereitet gewesen. Wüthrich denkt, dass sich der Schütze das helle Mondlicht in der Nacht auf den 5. April zunutze gemacht habe: «Da reicht selbst ein schlechtes Nachtsichtgerät, um einen Damhirsch zu schiessen.» Da er keine Schüsse hören konnte, geht er davon aus, dass die Täter einen Schalldämpfer verwendeten.

Fleisch darf nicht verzehrt werden

Durch die beiden toten Tiere habe der Bauer nun einen Verlust von circa 1400 Franken erlitten und die Versicherung komme nicht für einen solchen Fall auf. Dass die Polizei die Täter schnappt, hält er für unwahrscheinlich. «Aber vielleicht weiss ja jemand zufällig etwas», hofft er.

Den Wilddieben dürfte das gestohlene Damtier wohl gar nicht munden. «Wir haben erst vor kurzem sämtliche Tiere einer Parasitenbehandlung mit Flubenol unterzogen», sagt Wüthrich zur Zeitung. Normalerweise dürfen die Tiere nach der Behandlung mindestens drei Wochen nicht für den Verzehr genutzt werden. «Ich hoffe, die Täter haben wenigstens Bauchweh gekriegt.»





