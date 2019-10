Unbekannte schweissen Tresor in Hallenbad auf

Ein Besucher meldete am Montag kurz nach 5 Uhr, dass jemand ins Hallenbad in Bremgarten AG eingebrochen sei. Wie die Kantonspolizei Aargau am Montag mitteilte, hat die unbekannte Täterschaft ein Fenster zu den Büroräumlichkeiten aufgewuchtet und anschliessend den Tresor mit einer Trennscheibe aufgeschweisst haben.

Die Trennscheibe haben die mutmasslichen Diebe vermutlich auf einer Baustelle entwendet, heisst es in der Mitteilung. Schliesslich flüchteten sie in unbekannte Richtung. Personen, die verdächtige Beobachtungen und Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zur Täterschaft machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (Telefon 062 886 88 88).

(mon)