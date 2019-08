Unbekannte zünden Töffli an

Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen in Stein am Rhein ein Töffli angezündet. Um 3.30 Uhr haben Passanten das brennende Mofa auf der Treppe der Bahnhofsunterführung bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Diese konnte den Brand rasch löschen.

Personen wurden durch den Brand nicht verletzt, wie die Schaffhauser Polizei mitteilt. Aufgrund der Umstände müsse davon ausgegangen werden, dass das Mofa mutwillig angezündet worden sei. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Franken. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Brand oder der Täterschaft machen können (Telefon 052 624 24 24).

(tam)