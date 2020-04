Explosion auf Balkon eines Mehrfamilienhauses

Grosse Aufregung gab es am Freitagabend im Quartier Buchthalen/Emmersberg in Schaffhausen: Bei der Einsatzzentrale der Schaffhauser Polizei ging gegen 18:49 Uhr die Meldung ein, dass es in einem Mehrfamilienhaus an der Alpenstrasse einen Knall gegeben habe und es nun rauchen würde.



Betroffener Bewohner der Wohnung im Spital

Laut ersten Erkenntnissen explodierte auf einem der Balkone im betroffenen Mehrfamilienhaus ein unbekannter Behälter. Dabei wurde der Bewohner verletzt und musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Die genaue Ursache der Explosion und um welchen Gegenstand es sich handelte ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Explosion in Schaffhausen

Auch Forensisches Institut Zürich war vor Ort

Wie die Schaffhauser Polizei am Samstag weiter mitteilte, standen mehrere Angehörige der Feuerwehr der Stadt Schaffhausen, des Rettungsdienstes der Spitäler Schaffhausen, ein Mitarbeiter des Interkantonalen Labors, zwei Mitarbeiter des Forensischen Instituts Zürich und sieben Funktionäre der Schaffhauser Polizei im Einsatz.



