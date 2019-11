Unbekannter mit Waffe überfällt Dennerfiliale

Ein Unbekannter hat am Mittwochnachmittag einen Raubüberfall begangen. Er bedrohte kurz nach 17.30 Uhr mit einer Waffe Angestellte der Dennerfiliale an der Limmattalstrasse im Zürcher Kreis 10. Dabei verlangte er die Herausgabe des Bargeldes. Er flüchtete mit einigen Hundert Franken in Richtung Meierhofplatz, wie die Stadtpolizei in einer Mitteilung schreibt.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Ein Mann im Alter zwischen 18 und 30 Jahren und weisser Hautfarbe. Er ist etwa 180 bis 185 Zentimeter gross mit normaler Statur und trug einen grauen Kapuzenpullover, eine dunkelblaue Hose und schwarze Schuhe. Personen, die Angaben zum Raubüberfall machen können, werden gebeten sich bei der Stadtpolizei Zürich zu melden (Telefon 0 444 117 117).

