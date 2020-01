BMW-Fahrerin (21) prallt in Baum und wird verletzt

In Lupfig ist es am Freitagmorgen zu einem Unfall gekommen. Eine 21-jährige Neulenkerin war kurz nach 8.30 Uhr mit ihrem BMW unterwegs. Ausserorts wollte sie überholen. Da ihr ein VW Passat entgegenkam, brach sie das Manöver ab und steuerte nach rechts. Dabei kam sie von der Fahrbahn ab. Der BMW krachte darauf in einen Baum.

Die Kosovarin aus dem Bezirk Lenzburg wurde beim Unfall verletzt, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Wie schwer, ist nicht klar. Die Verletzte wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Den Führerausweis auf Probe musste sie vorläufig abgeben. Der Sachschaden beträgt etwa 15'000 Franken.

(tam)