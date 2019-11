Velofahrerin stirbt nach Kollision mit Lastwagen

Von ihrem Küchenfenster aus beim Letzigraben in Zürich sah Leser-Reporterin V.D.* am Freitagmorgen mehrere Krankenwagen. «Involviert war ein Lastwagen. Es muss ein schwerer Unfall passiert sein.» Geschockt fügt sie an: «Es wurde auch ein Leichenzelt aufgebaut. Wahrscheinlich ist jemand gestorben.»

Die Stadtpolizei Zürich bestätigt in einer Medienmitteilung den Unfall. Am Freitagvormittag sei es beim Hubertus an der Albisriederstrasse/Letzigraben im Kreis 9 zu einer Kollision zwischen einem Lastwagen und einer Velofahrerin gekommen. «Dabei zog sich die Velolenkerin leider tödliche Verletzungen zu.» Die Stadtpolizei Zürich sucht Zeuginnen und Zeugen.

Kollision aus bisher unbekannten Gründen

Kurz nach 9 Uhr fuhr ein Lastwagen von der Sportanlage Utogrund herkommend in Richtung Albisriederplatz. Bei der Verzweigung Albisriederstrasse/Letzigraben bog er nach rechts in den Letzigraben ab. Im Verzweigungsbereich kam es laut der Polizei aus bisher nicht bekannten Gründen zur Kollision mit einer Velolenkerin.

«Trotz Reanimationsmassnahmen durch die Sanität und den Notarzt von Schutz & Rettung Zürich verstarb die Frau, deren Identität zurzeit nicht eindeutig feststeht, leider noch am Unfallort», schreibt die Stadtpolizei. Abklärungen zum Unfallhergang werden durch den Unfalltechnischen Dienst der Stadtpolizei Zürich gemacht. Für die Spurensicherung rückten Spezialisten des Forensische Instituts Zürich aus.

