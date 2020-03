Motorradfahrer nach Sturz schwer verletzt

In Zweidlen ZH hat sich am Donnerstag ein schwerer Unfall ereignet. Kurz vor 11.30 Uhr fuhr ein 81-jähriger Motorradfahrer auf der A50 Richtung Weiach. Wie die Kantonspolizei Zürich in Mitteilung schreibt, überholte er kurz vor dem Autobahnende zwei Lastwagen. Dabei touchierte er mit seinem Fahrzeug den linken Randstein und kam zu Fall.

Durch den Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen. Die genaue Unfallursache wird nun abgeklärt.

