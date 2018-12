Strassensperre und Rega-Einsatz nach Unfall

Schon wieder ein Unfall an der Illnauerstrasse in Effretikon ZH. Nur rund 100 Meter vor dem Kreisel, wo vor knapp zwei Wochen ein 10-jähriger Bub auf seinem Trottinett von einem Lastwagen tödlich erfasst wurde, hat sich am Montag erneut ein Unfall mit einer Fussgängerin ereignet.

Laut Augenzeugen seien Polizei und Rega vor Ort: «Ich weiss nicht, was genau passiert ist und wie schwer die Frau verletzt ist.» Das Auto sehe recht demoliert aus, sagt ein Leser-Reporter. An dieser Stelle soll es aber keinen Fussgängerstreifen geben.

Strasse wurde gesperrt

In der Zwischenzeit hätten die Beamten alles abgesperrt und würden Zeugen befragen. «Es ist so tragisch. Erst vor kurzem starb der kleine Bub beim Kreisel», so ein weiterer Augenzeuge. «Ich hoffe, Effretikon hat nicht schon wieder so kurz vor Weihnachten ein Kind verloren.»

Bei der Kantonspolizei Zürich bestätigt man den Einsatz an der Illnauerstrasse. Am Nachmittag soll es zu einer Kollision zwischen einer Fussgängerin und einem Auto gekommen sein. Dabei erlitt die Frau schwere Verletzungen: «Die Fussgängerin wurde mit der Rega ins Spital geflogen», sagt Sprecher Marc Besson. Wie der Unfall passiert ist, sei zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.



Update folgt..

(mon)