Unfall-Fahrer hat Audi gestohlen

Einen Tag nach dem spektakulären Unfall in Galgenen SZ ist klar: Der Audi gehörte nicht dem Unfallfahrer. «Die Ermittlungen haben ergeben, dass das Unfallfahrzeug zuvor bei einem Einschleichdiebstahl in Amriswil TG gestohlen worden war», heisst es in der Medienmitteilung der Kantonspolizei Schwyz.



Am 24.11.2019, kam ein Autofahrer kurz nach 4.30 Uhr in Galgenen bei einer Selbstkollision ums Leben kam. Seine Identität ist nach wie vor unbekannt. Das Unfallfahrzeug und die Kontrollschilder waren gestohlen.



Auch die Nummernschilder seien von einem anderen Fahrzeug entwendet und am Audi angebracht worden.

Der Fahrer des Autos starb auf der Unfallstelle. Seine Identität ist immer noch unklar. «Die Ermittlungen zur Identität des Verstorbenen laufen», heisst es in der Polizei-Mitteilung.

«Auto flog in 1. Stock», Haus fing Feuer