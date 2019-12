Lenker verliert Kontrolle und landet in Garten

In Zollikon ist es am Donnerstagmorgen zu einem Selbstunfall gekommen. Ein Autofahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses kam erst in einem Garten zum Stillstand. «Der Fahrer wurde dabei verletzt und musste ins Spital gebracht werden», sagt ein Sprecher der Kantonspolizei Zürich auf Anfrage. Weitere Angaben würden später folgen.

(tam)