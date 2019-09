Ungewöhnlicher und wertvoller Fisch gesichtet

Im Garten schaut Leser-Reporter C. B.* ab und zu seinen Kois beim Schwimmen zu. Dass er einmal einen japanischen Karpfenfisch in der Nähe des Bahnhofs Dietikon in freier Wildbahn beobachten würde, hätte er nicht gedacht: «Auf meiner morgendlichen Jogging-Runde entlang der Limmat habe ich zufällig einen Koi entdeckt, der nicht wie ein normaler Karpfen aussah.»

Die orange-rötliche Farbe seiner Haut sei im Wasser aufgefallen. Zudem sei der Fisch etwa 80 Zentimeter gross gewesen. B. schätzt den Wert des Fischs auf mehrere Hundert Franken. Wie der Koi in die Limmat kam, könne er nur vermuten: «Vielleicht hat ihn jemand ausgesetzt, weil er zu gross geworden war», so der 28-Jährige.

Es gibt sie in verschiedenen Farben

«Die Grösse kann ein Grund für die Aussetzung des Kois in der Limmat sein», sagt Sven Tschall, Kurator des Zoos Zürich. Er hat aber noch eine andere Erklärung: «Es gibt natürlich Leute, denen die Fische zur Last fallen und die sie deswegen aussetzen.» Den Sommer würden sie ohne Probleme überleben. Im Winter werde es problematisch. «Den tiefen Temperaturen der Limmat können sie meistens nicht standhalten.»

Tschall ist sich nicht ganz sicher, ob es sich beim Fisch um einen japanischen Koi handelt. «Man müsste ihn in die Hand nehmen, um das richtig beurteilen zu können.» Es gebe einheimische Fische, die je nach Farbe und Jahreszeit gleich aussehen könnten wie ein Koi. Damit meint der Kurator beispielsweise Karauschen. Diese gehören ebenfalls der Familie der Karpfenfische an. «Auch sie haben manchmal eine orange Farbe, die ins Weissliche gehen kann.»

Ein Koi kann über eine Million Franken kosten

Wenn es sich aber tatsächlich um einen Koi handelt, der in der Limmat schwimmt, dann würde nun ein wertvoller Fisch im Zürcher Gewässer schwimmen. «Ein Koi kann von hundert bis über eine Million Franken kosten.» Es gebe Karpfenfische, die ganz weiss seien und einen roten Punkt hätten. Oder solche, die einen wertvollen Stammbaum hätten. «Diese Kois haben demnach auch ihren Preis», so Tschall. «Natürlich leisten sich solche teuren Exemplare nur Fischliebhaber. Vor allem aber setzen echte Tierfreunde ihre Fische nicht aus, sie tun den ausgesetzten Tieren nichts Gutes und gefährden ausserdem unsere einheimischen Fischarten.»

