Unispital testet jetzt auch Patienten ohne Symptome

Selbst wenn die neuen Patienten keine Symptome aufweisen und etwa wegen eines Unfalls eingeliefert werden, werden sie ab Mittwoch im Universitätsspital Zürich auf das Coronavirus getestet. Das Ziel besteht darin, die Sicherheit für Mitarbeitende und andere Patienten zu erhöhen.

Diese Tests würden aber die Gefahr bergen, sich in falscher Sicherheit zu wiegen, weil der Test an einem Tag negativ und am nächsten Tag positiv ausfallen könne, sagte Infektiologe Hugo Sax am Dienstag vor den Medien im Zürcher Universitätsspital.

Es sei deshalb möglich, dass der Corona-Test im Laufe eines längeren Aufenthalts wiederholt werde. Pro Tag hat das Unispital eine Kapazität von bis zu 500 Tests. Bis das Testergebnis vorliegt, werden alle neuen Patienten isoliert.

