United-Passagier löst Notrutsche aus

Ein seltenes Bild zeigte sich am Sonntagmorgen am Flughafen Zürich Kloten. Eine Maschine der United Airlines stand mit herausgefahrener Notrutsche am Gate E42. «Alle Passagiere sind ganz normal ausgestiegen, irgendjemand muss wohl an den Hebel gekommen sein und hat das unfreiwillig ausgelöst», mutmasst ein Flughafenmitarbeiter, der anonym bleiben möchte. Flug UA 134 landete um 8.30 Uhr aus Newark kommend in Zürich.



Auf Anfrage heisst es bei United Airlines, dass tatsächlich ein Passagier den entsprechenden Knopf gedrückt hatte. «Momentan ist eine Inspektion im Gange, aber der geplante Flug UA 53 nach Washington D.C. muss nicht storniert werden, die Maschine hat aber ca. 35 Minuten Verspätung», so die Mitarbeiterin.

Keine Meldungspflicht der Airline



Beim Flughafen Kloten weiss man von dem Zwischenfall. «Zurzeit können wir nicht beurteilen, ob es sich dabei um einen technischen Defekt handelt oder ob eine Person den Mechanismus ausgelöst hat», sagt Betriebs-Koordinator Martin Renz auf Anfrage.

Grundsätzlich seien Airlines in einem solchen Fall nicht verpflichtet, dies dem Flughafen zu melden. Doch wie auf der Webseite ersichtlich ist, dürfte die Boeing 767-400 am frühen Sonntagnachmittag Richtung USA abheben.

