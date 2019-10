VBZ dürfen Nachtnetz nicht wie gewollt ausbauen

Die Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich (VBZ) müssen den Fahrplan der Tramlinien wegen ihres Fahrzeug-Engpasses ausdünnen. Anders sieht das bei den Buslinien aus. Mit dem neuen Fahrplanwechsel, der am 15. Dezember erfolgt, erweitern die VBZ ihr Angebot (siehe Box).

VBZ baut Busbetrieb aus



Mit dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember erweitert die VBZ ihren Busbetrieb. Veränderung betreffen unter anderem:



- Die Linie 83, die vom Bahnhof Altstetten bis Milchbuck fährt, wird zu einem ganztägigen Betrieb ausgebaut.



- Die Linie 80 zwischen Triemlispital und Bahnhof Oerlikon Nord ist auch während der Semester- und Schulferien alle 6 Minuten in der Hauptverkehrszeit bedient.



- Die Linien 184 und 185, die über verschiedene Routen vom Bahnhof Wollishofen nach Adliswil Bahnhof führen, sind zu den Hauptverkehrszeiten neu viertelstündlich und damit doppelt so oft unterwegs.



- Das Angebot auf de Linien 32 vom Strassenverkehrsamt nach Holzerhurd, sowie auf der Linie 33 von Triemli bis Bahnhof Tiefenbrunnen und der Linie 78 vom Bändliweg nach Dunkelhölzli wird mit zusätzlichen Fahrten erweitert.

Den gewünschten Ausbau im Nachtnetz können die VBZ allerdings nicht durchführen. Der Verkehrsrat des Zürcher Verkehrsverbundes hat das Begehren abgelehnt. «Der Vorschlag der VBZ wurde aufgrund der laufenden Überprüfung des Nachtnetzes im gesamten Kantonsgebiet nicht gutgeheissen, weil unter anderem auch die Betriebszeiten genauer untersucht werden», sagt Sprecher Caspar Frey.

VBZ wollten zusätzliche Abfahrt

Es sei daher nicht sinnvoll, umfangreiche Änderungen vorzunehmen, die unter Umständen mit einem neuen Konzept nicht mehr vereinbar seien und wieder rückgängig gemacht werden müssten.

Der Vorschlag der VBZ war, dass alle städtischen, halbstündlich verkehrenden Nachtbuslinien zusätzlich um 4.30 Uhr ab der Haltestelle Bellevue abfahren. Bisher verkehrten sie zwischen 1 und 4 Uhr alle 30 Minuten.

Grund für das Begehren war laut den VBZ die Angleichung des Nachtnetzes ans Tagnetz. Die heutige Fahrplanlücke zwischen dem letzten Nachtbus und den ersten Verbindungen des normalen Angebots am Morgen sei auf den meisten Verbindungen der Stadt Zürich «tatsächlich häufig grösser als ausserhalb» der Stadt.

VBZ bringen Ideen in Nachtnetz-Konzept ein

«Aus städtischer Sicht ist es bedauerlich, dass es weiterhin eine grössere Lücke zwischen dem letzten Nachtbus und den ersten Verbindungen des Tagnetzes geben wird», sagt VBZ-Sprecher Oliver Obergfell. Vor dem Hintergrund einer anstehenden, gesamthaften Weiterentwicklung des Nachtnetzes sei der Entscheid jedoch nachvollziehbar.

Auf die Frage, ob die VBZ ihr Nachtnetz nun anders ausbauen möchten, sagt Obergfell: «Die VBZ sind zwecks Detailplanung im Projektteam des ZVV zur Weiterentwicklung des Nachtnetzes vertreten und haben in dieser Funktion auch verschiedene neue Ideen eingebracht.»

Der Auftrag zur Neukonzipierung des Nachtnetzes wurde dem ZVV im März 2018 vom Kantonsrat erteilt. Zum heutigen Zeitpunkt könnten dazu aber noch keine detaillierten Informationen zum Inhalt beziehungsweise zum Umsetzungshorizont veröffentlicht werden.

Halbstundentakt für Studenten

Trotz des gescheiterten Ausbaus erfahren die Stadtzürcher Nachtnetz-Linien, die von den VBZ betrieben werden, durch den Fahrplanwechsel diverse Änderungen. Diese bringen teilweise neue Streckenführungen und veränderte Abfahrtszeiten mit sich. So wird auf der Linie N8 zwischen Bellevue und der Haltestelle ETH-Hönggerberg der Halbstundentakt eingeführt. «Damit haben insbesondere die Anwohner der Studentenwohnheime am Hönggerberg zweimal pro Stunde die Möglichkeit, nachts mit dem Bus heimzukommen», schreiben die VBZ auf der Internetseite zum Fahrplanwechsel.

Zudem wird beispielsweise die Linie N6 ab Haltestelle Bollingerweg via Max-Bill-Platz bis zum Bahnhof Oerlikon-Ost erweitert und Wallisellen erhält mit der SN8 neu eine Nacht-S-Bahn.