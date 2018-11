Bus via App bestellen – die VBZ machen bald auf Uber

Die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) wollen im Gebiet Altstetten und Albisrieden eine Art Rufbus-System testen. Der Stadtrat hat dafür dem Gemeinderat einen Kredit von knapp 3 Millionen Franken beantragt. Mit dem Pilotprojekt «VBZ FlexNetz» wollen die VBZ zusammen mit der Dienstabteilung Verkehr und dem Tiefbauamt der Stadt Zürich herausfinden, wie die Bevölkerung auf spontan buchbare und flexibilisierte Angebote des öffentlichen Verkehrs reagiere, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte.

Als Testgebiet für das Projekt sind Altstetten und Albisrieden vorgesehen: «Das sind Stadtgebiete, die in den letzten Jahren stark gewachsen sind und sich daher gut für das Pilotprojekt eignen», erklärt Tobias Wälti, Sprecher der VBZ.

Passagiere werden nach Reiseziel zusammengesetzt

Dabei würden das Gebiet Dunkelhölzli und das Freilagerareal während des Pilotbetriebs von einer besseren Erschliessung und direkten Querverbindungen profitieren. Mit fünf Kleinbussen möchten die VBZ zunächst starten: «Diese sind auf maximal sechs Fahrgäste ausgerichtet», so Wälti.

Die Handhabung für Kunden ist einfach. Sie können via App ihren Fahrtwunsch eingeben – das System organisiert dann die verlangte Fahrt im Kleinbus: «Die Kunden sehen, wo der Bus gerade ist und wann er etwa eintrifft», so Wälti. Haben mehrere Passagiere ähnliche Reiseziele, werden sie als kleine Gruppe ins gleiche Fahrzeug gesetzt.

Keine besonderen Haltestellen für das System

Das Rufbus-System ist als Ergänzung zum öffentlichen Linienverkehr in Gebieten und zu Zeiten mit weniger dichtem Takt und fehlenden Direktverbindungen gedacht. Es soll in den üblichen Zonentarif integriert sein und vor allem Stadtrand-Gebiete von 20 bis 1 Uhr besser erschliessen.

Besondere Haltestellen werden aber nicht dafür geschaffen: «Es handelt sich dabei eher um eine Festlegung von geeigneten Orten, wo der Bus am besten halten kann», erklärt Waelti. Der Kunde sieht dann auf der App die genau Adresse und bewegt sich dann dorthin.

Test soll 2020 starten

Die VBZ will den Betrieb, der von der ETH Zürich wissenschaftlich begleitet wird, im Jahr 2020 aufnehmen und nach 18 Monaten abschliessen. Aufgrund der Ergebnisse will die VBZ anschliessend entscheiden, wie solche Dienstleistungen künftig in das bestehende Angebot integriert werden können – abhängig von der Nachfrage und der Wirtschaftlichkeit des Betriebs.



(mon/sda)