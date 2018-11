Vandalen verwüsten Schulhaus

Unbekannte Täter haben im Bezirksschulhaus Burghalde in Baden AG in der Zeit vom 19. bis am 23. Oktober grossen Schaden angerichtet. Nachdem die Vandalen ins Schulhaus eingedrungen waren, zerschlugen sie Scheiben, beschädigten Mobiliar und versprayten Wände.

Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken, wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mitteilte. Das Schulhaus Burghalde wird derzeit renoviert. Die Kantonspolizei wurde am 24. Oktober verständigt. Die Ermittlungen sind am Laufen. Die Polizei sucht Zeugen.

(mon)