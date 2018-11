Vandalen verprügeln Mann und drohen mit Pistole

Obwohl die Stadtpolizei Zürich in einer Medienmitteilung von «deutlich weniger Einsätze anlässlich Halloween als in den Vorjahren» spricht, verzeichnete sie dafür am Mittwochabend einen umso schwerwiegenderen: Im Kreis 11 warfen mehrere Personen Eier und Flaschen gegen eine Hausfassade, wodurch ein Rollladen und Gartenmöbel beschädigt wurden.

Als ein Anwohner die Täter schliesslich zur Rede stellen wollte, wurde er durch diese tätlich angegriffen, geschlagen und verletzt. Dabei wurde er gemäss Angaben der Stadtpolizei Zürich auch mit einer Faustfeuerwaffe bedroht. Einer der Beteiligten gab dabei auch einen Schuss in die Luft ab. Danach flüchteten die Täter. Der 20-jährige Hausbewohner musste vorübergehend in Spitalpflege gebracht werden.

Erste Abklärungen der Stadtpolizei Zürich führten auf die Spur zu drei im Kreis 11 wohnhaften jungen Männern im Alter von 19 und 20 Jahren. Alle drei konnten an ihren Wohnorten festgenommen werden. Ebenfalls konnte die mutmassliche Tatwaffe, eine Gasdruckpistole, sichergestellt werden.

(20 Minuten)