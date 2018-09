Vandalen zerstören Scheiben am Schulhaus

Eine unbekannte Täterschaft zerstörte mehrere Fensterscheiben eines Schulgebäudes an der Burghaldenstrasse. Die Vandalen haben am Wochenende an verschiedenen Fassaden gewütet, ohne eine Botschaft zu hinterlassen. Die unbekannte Täterschaft, die die Sachbeschädigungen unbemerkt verübten, dürfte auch ins Gebäude eingedrungen sein.

«Das Ausmass ist ausserordentlich», sagt Roland Pfister, Sprecher der Kantonspolizei Aargau. Der Sachschaden betrage etwa 20 000 Franken. «Das war nicht nur der Frust eines Einzelnen, sondern eine bewusste Sachbeschädigung.»

Schulhaus wird derzeit renoviert

Womit die Fenster eingeschlagen wurden, sei noch unklar. Man habe Ermittlungen aufgenommen und sei auf Hinweise der Bevölkerung angewiesen (056 200 11 11). Vermutlich handle es sich um eine Gruppe von Personen. Das Schulhaus wird derzeit renoviert und nicht für den Schulbetrieb verwendet.

(tam)