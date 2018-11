Feierabendverkehr in der Stadt Zürich. Nicht nur Autos stauen sich auf den Haupt- und Nebenstrassen, auch die Trams und die Velowege sind voll. Um 17 Uhr ist es schon dunkel. Darum kommt es regelmässig zu gefährlichen Situationen, wie ein Leser-Reporter berichtet: «Es ist eine Katastrophe – viele Velofahrer haben weder hinten noch vorne ein Licht montiert.»

Zudem würden einige zusätzlich dunkle Kleidung tragen: «Auch wenn man noch so aufmerksam ist, sieht man sie teilweise gar nicht oder viel zu spät.» Dabei gehe es ihm keinesfalls um ein Velobashing: «Für die Velofahrerinnen und Velofahrer kann das extrem gefährlich werden.»

«Mir ist bewusst, dass es fahrlässig ist»

Ein Rundgang im Kreis 3 bestätigt den Eindruck. Auf der Sihlfeldstrasse zwischen Bullingerplatz und Brupbacherplatz sind Dutzende Velos unterwegs. Einige fahren sehr schnell, einige fahren mitten auf der Strasse – viele davon haben aber kein Licht am Velo. Ein Velofahrer hält an und gibt Auskunft: «Mir ist bewusst, dass es fahrlässig ist.»

Das Problem sei aber, dass einem die Lichter immer wieder von den Velos gestohlen werden: «Allein im vergangenen Winter habe ich vier Lichter kaufen müssen.» Diese jedes Mal abzumontieren, wenn man das Velo stehen lässt, und dann im Jacken- oder Hosensack mitzunehmen, sei zudem auch sehr unpraktisch, so der Velofahrer.

«Veloverkäufer mehr in die Pflicht nehmen»

Auch Dave Durner von Pro Velo Zürich ist es schon aufgefallen, dass in den letzten Wochen viele Fahrradfahrer unbeleuchtet unterwegs sind: «Ich hatte vor kurzem fast einen Unfall, weil ein Velofahrer ohne Licht fuhr.» Dabei gebe es gar keinen ersichtlichen Grund, unbeleuchtet zu fahren. «Die Lampen sind schnell montiert und kosten auch nicht die Welt.» Pro Velo biete sogar preiswerte Lampen auf der Homepage an.

Er fände es zudem wichtig, die Velohändler mehr in die Pflicht zu nehmen. Diese dürfen seit einem Bundesgerichtsentscheid vor etwa zehn Jahren ihre Velos ohne Licht und Reflektoren verkaufen: «Das zu ändern, würde ich als sinnvoll erachten», so Durner.

«Wir verzeichnen zahlreiche Unfälle»

Das Problem ist auch in anderen Schweizer Städten ein grosses Thema, wie Juerg Haener vom nationalen Verband Pro Velo Schweiz sagt. Kantonale Unterschiede gebe es dabei kaum. «Vor allem in der Nacht steigt das Risiko für Unfälle um das Dreifache.»

Gründe für das Fahren ohne Licht sieht Haener in einem verminderten Gefahrenbewusstsein der Velofahrer: «Viele schätzen die Situation und ihr Verhalten als unproblematisch ein.» Mit Kampagnen und Aktionen versuche man deshalb, auf das Problem aufmerksam zu machen. So etwa am 15. November, dem Tag des Lichts, in Zürich, Basel, Luzern und in weiteren Schweizer Städten.

Die Busse beträgt zwischen 40 und 60 Franken

Und wie sieht es mit Bussen aus? Da unterscheidet man zwischen beleuchteter und unbeleuchteter Strasse, wie Marc Surber, Sprecher der Stadtpolizei Zürich sagt: «Personen, die auf einer unbeleuchteten Strasse unterwegs sind, erhalten eine Busse von 60 Franken.» Ist die Gegend hingegen ausreichend beleuchtet, muss der Velofahrer eine 40-Franken-Busse zahlen. Ob eine Busse überhaupt erteilt wird, liege im Ermessen des Polizisten: «Der Beamte kann auch nur eine Verwarnung aussprechen», so Surber.

Die Anzahl der erteilten Bussen habe in der Stadt Zürich aber seit 2015 abgenommen: «Während 2015 noch 263 Fahrradfahrer gebüsst wurden, waren es 2017 Jahren nur noch 170 Personen.» Einen Grund sieht Surber in der Zunahme der E-Bikes: «Die sind ja schon mit Licht ausgestattet.»

(mon)