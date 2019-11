Velofahrer stürzt und schwebt in Lebensgefahr

Um 14.15 Uhr fuhr ein Velofahrer am Montag auf der Schachenstrasse von Bonstetten ZH in Richtung Wettswil. Kurz nach dem Einmündungsbereich zur Isenbachstrasse stürzte er aus unbekannten Gründen und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu, wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mitteilte. Der 81-jährige Mann trug keinen Helm und zog sich beim Unfall lebensgefährliche Verletzungen zu.

Nach der Erstversorgung vor Ort durch ein Ambulanzteam und einen Notarzt wurde der Mann ins Spital gebracht. Die Unfallursache ist noch unklar und wird nun durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl untersucht.

Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Kantonspolizei Zürich (044 247 64 64) in Verbindung zu setzen.

(20M)