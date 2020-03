Velofahrerin wird von Traktor überrollt und stirbt

Am Samstag kurz nach 16.45 Uhr fuhr eine 80-jährige Frau mit ihrem E-Bike auf einer Quartierstrasse in Regensdorf ZH bergwärts. Dabei kreuzte sie einen entgegenkommenden landwirtschaftlichen Traktor mit Anhänger. Das Gespann wurde von einem 22 Jahre alten Mann gelenkt, wie die Kantonspolizei Zürich am Samstag mitteilte.

Aus bislang nicht bekannten Gründen stürzte die Frau neben dem Traktor und wurde folglich vom Anhänger überrollt. Die ausgerückten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der Frau feststellen. Die genaue Unfallursache ist derzeit nicht bekannt und wird abgeklärt.

Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Kommunalpolizei Regensdorf, die Feuerwehr Regensdorf, das Forensische Institut Zürich, ein Helikopter der Alpine Air Ambulance, eine Notärztin, eine Ärztin des Rechtsmedizinischen Instituts Zürich, der zuständige Staatsanwalt sowie ein Notfallseelsorger im Einsatz.

(mon)