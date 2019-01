Verirrter Schwan löst Stau auf A1 aus

Was macht ein Schwan auf der Autobahn? Ein Leser-Reporterin hatte am Donnerstagmorgen das Tier auf der A1 Richtung Zürich kurz vor der Ausfahrt Spreitenbach AG entdeckt. «Ich habe angehalten und kurz geschaut, was das Tier macht. Danach bin ich langsam am Schwan vorbeigefahren.» Was danach mit dem Tier passiert sei, wisse sie nicht: «Ich werde die Polizei anrufen und den Vorfall melden», so die Frau.

Bei der Kantonspolizei Aargau bestätigt man mehrere Meldungen von Autofahrern: «Wir haben Anrufe erhalten, dass sich ein Schwan auf der A1 Richtung Bern aufhält», sagt Sprecher Bernhard Graser. Eine Patrouille sei unterwegs: «Aktuell stehen die Autos. Was gut ist, damit das Tier nicht verletzt wird und wir es besser von der Autobahn weg befördern können.» Im Morgenverkehr bestehe natürlich die Gefahr, dass sich ein langer Stau bildet, so Graser.

Update folgt...

(mon)