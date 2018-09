Verkäuferin stiehlt mehr als 130'000 Fr aus Kassen

Innerhalb eines Jahres hat eine 30-Jährige mehr als 130'000 Franken aus den Kassen einer Verkaufsstelle einer grossen Schweizer Detailhandelskette gestohlen. In dem Laden in Dietikon war die Frau seit 2015 in einer leitenden Funktion für das Kassenwesen zuständig. Wegen Veruntreuung musste sie sich nun am Mittwoch vor dem Bezirksgericht Dietikon verantworten.

Familieneinkommen von über 10'000 Franken

Um nicht aufzufliegen, stahl die 30-Jährige das Geld in unregelmässigen Abständen und Zeitpunkten, wie die «Limmattaler Zeitung» schreibt. So soll sie jeweils am Monatsende, bevor sie die Geldtaschen dem Sicherheitstransporter übergab, den entstandenen Fehlbetrag mit den Einnahmen des Folgemonats aufgestockt haben. Die Beschuldigte behauptete vor Gericht, 30'000 Franken für eine Operation benötigt zu haben.

Dies liess das Gericht nicht gelten: «Letztlich ist es ihr einfach darum gegangen, ihren Lebensstandard zu verbessern», sagte Bezirksrichter Benedikt Hoffmann am Mittwoch. Und fügte hinzu: «Die Angeklagte hat überlegen und systematisch gehandelt und dabei schamlos das Vertrauen des Arbeitgebers ausgenutzt.» Zudem befinde sich die Frau mit einem Familieneinkommen von über 10'000 Franken in keiner finanziellen Not.

Widersprüchliche Aussagen

An der Schuld der Frau sah das Gericht deshalb keinen Zweifel. Die Beschuldigte habe sich immer wieder in Widersprüche verstrickt. Es verurteilte die 30-Jährige wegen Veruntreuung zu 20 Monaten bedingter Freiheitsstrafe. Zudem muss sie den Schaden ihrem Arbeitgeber zurückzahlen.



(mon)