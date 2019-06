Unbekannter Mann schlägt auf Schuhverkäuferin ein

Kurz vor 17.30 am Donnerstag hat ein Unbekannter eine Verkäuferin in einem Schuhgeschäft an der Welchogasse in Zürich tätlich angegriffen und Geld von ihr verlangt. Anschliessend drückte er sie zu Boden, schlug mit einem stumpfen Gegenstand mehrmals auf sie ein und flüchtete in der Folge mit mehreren hundert Franken aus dem Geschäft.

Verkäuferin verletzt

Die Verkäuferin wurde verletzt und musste durch die Sanität von Schutz & Rettung Zürich ins Spital gebracht werden. Der unbekannte Mann soll zwischen 30-35 Jahre alt sein, eine schlanke Statur haben und etwa 175 cm gross sein. Er sprach zudem Hochdeutsch, hatte ein oval/rundliches Gesicht, kurze, gekrauste, blonde Haare, einen Bart, trug einen beigen Hut mit dunklem Rand, ein helles T-Shirt und Blue Jeans. Der Mann hatte ausserdem einen schwarzen Rollkoffer bei sich.

Personen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich unter der Nummer 044 117 117.

(maz)