Autofahrer warteten 30 Minuten vor roter Ampel

Autofahrer mussten am Donnerstagmittag viel Geduld haben beim Glattzentrum in Wallisellen ZH. Rund eine halbe Stunde lang standen die Autos vor einer roten Ampel: «Die Fussgänger hatten Grün und die Autofahrer warteten und warteten», so ein Leser-Reporter.

In der Zwischenzeit habe sich ein langer Stau rund um das ganze Shoppingcenter gebildet: «Die Autofahrer haben ab und zu gehupt. Deshalb bin ich überhaupt auf den Stau aufmerksam geworden.» Nach rund 30 Miuten seien die Autofahrer wieder gefahren.

Bei der Kantonspolizei Zürich bestätigt man den Zwischenfall. «Die Ampel war eine Zeit lang für Fussgänger auf Grün und für Autofahrer auf Rot geschaltet», sagt Sprecherin Rebecca Tilen. Die Gründe dafür seien aber unklar.

(mon)