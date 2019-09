An der Seestrasse in Herrliberg ZH ist am Montagabend ein 70-Jähriger mit seinem Roller verunfallt. Die Polizei geht von einem Selbstunfall aus, wie Florian Frei, Sprecher der Kantonspolizei Zürich, zu 20 Minuten sagt.

Der Mann wurde beim Unfall schwer verletzt. Rega und Ambulanz waren vor Ort, der 70-Jährige wurde ins Spital gebracht. Die Seestrasse musste während des Rettungseinsatzes für den Verkehr gesperrt werden.

Wie es zum Unfall kam, ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen.

70-Jähriger nach Unfall mit Roller schwer verletzt

(vro/bz)