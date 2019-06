18-Jähriger bei Schlägerei im Kreis 1 verletzt

Gegen 2.00 Uhr kam es in der Nacht auf Montag an der Theaterstrasse ganz in der Nähe des Stadelhoferplatzes in Zürich, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei wurde ein 18-jähriger Mann am Kopf verletzt. Erst als ein aussenstehender junger Mann dem Verletzten zu Hilfe eilte, liessen die Anderen von ihm ab und flüchteten. Dies teilte die Stadtpolizei Zürich mit.

Bei den Flüchtenden handelte es sich um fünf männliche Personen im Alter von ca. 17-20 Jahren. Die Täter waren laut dem Geschädigten zwischen 165 und 185 cm gross. Der Haupttäter war ca. 17-18 Jahre alt, war ungefähr 180-185 cm gross, hatte braune, lockige Haare, an der Seite fast kahl rasiert, und trug dunkle Oberbekleidung. Ein weiterer Täter aus der Gruppe war ganz kahl rasiert und ein anderer trug ein hellblaues T-Shirt. Detektive der Stadtpolizei Zürich haben die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenaufruf

Personen, die Angaben zu dem geschilderten Vorfall an der Theaterstrasse, unmittelbar beim Stadelhoferplatz, machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich unter der Telefonnummer 0 444 117 117 zu melden.

