Vermisste (38) gefunden und wohlauf

Zuletzt wurde Nathalie V.* in Winterthur-Seen unweit des Bahnhofs Seen gesehen. Seit Mitte März 2019 fehlte von der 38-jährigen Schweizerin jede Spur. Das teilte die Stadtpolizei Winterthur am Donnerstagmorgen mit. Bereits am Nachmittag folgte die erfreuliche Nachricht: Die als vermisst gemeldete Frau konnte wohlbehalten aufgefunden werden.

(kat)