Vermummte greifen Polizei nach Cup-Spiel an

Mehrere Personen besammelten sich nach der Cup-Partie zwischen GC und Servette vor dem Letzigrund und marschierten anschliessend über die Duttweilerbrücke zur Pfingstweidstrasse.

Bei der Tramhaltestelle Toni-Areal vermummten sich mehrere Personen und griffen daraufhin Polizisten in zivil mit Steinen an. Dabei wurde ein Polizist am Oberkörper verletzt. Die Polizei setzte daraufhin Gummischrott und Reizstoff ein, um die Situation zu beruhigen.

Danach begaben sich die Fans zum Skaterpark bei der Kornhausbrücke, wo sie die Einsatzkräfte der Polizei erneut mit Steinen bewarfen. Schliesslich begab sich die Gruppe zum Hauptbahnhof, wo sie sich auflöste.

(20 Minuten)