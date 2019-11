Versammlung verschoben wegen zu vieler Besucher

Als Nichtwähler-Dorf ist die Gemeinde Spreitenbach bekannt. Das hiess es vor den Wahlen im Herbst. Doch am Dienstagabend sah das ganz anders aus. Zur Gemeindeversammlung sind so viele Stimmberechtigte gekommen, dass sie verschoben werden musste.

Die Gemeinde rechnete mit 600 Personen. So viele hätten auch in die Turnhalle Boostock gepasst, gekommen sind aber 693 Stimmberechtigte, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet. Dem Gemeindeammann Valentin Schmid (FDP) sei nichts anderes übrig geblieben, als die Versammlung nach längerer Beratung abzusagen.

1986 hatte es 532 Stimmberechtigte

Man habe geahnt, dass mehr Stimmberechtigte kommen würden, sagte Schmid. «Wir waren für rund 600 Stimmberechtigte vorbereitet.» Normalerweise seien durchschnittlich etwa 180 Personen anwesend. Die Versammlung gehe wohl als die bestbesuchte in die Geschichte von Spreitenbach ein. «Die Gemeindeversammlung, die bis jetzt am meisten Besucher hatte, war im Jahr 1986 mit 532 Stimmberechtigten», so Schmid.

Die meisten Menschen waren laut dem Artikel wegen der Teiländerung der Bau- und Nutzungsordnung gekommen. Diese soll aus der bisherigen Einkaufszone beim Shoppi Tivoli eine Wohn- und Einkaufszone machen. So könnte das Zentrum Neumatt realisiert werden, das unter anderem vier Hochhäuser und einen grossen Stadtpark umfasst. Das Projekt ist umstritten in der Bevölkerung. Die einen hoffen auf eine Veränderung und gut verdienende Steuerzahler, die anderen befürchten neue Probleme.

Die Gemeindeversammlung ist jetzt auf Mitte Januar 2020 geplant. Der Ort ist noch nicht klar. Eine Möglichkeit wäre laut dem Gemeindeammann die Umweltarena.

